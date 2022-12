Acquabona, fuochi pirotecnici illegali, ventenne denunciato dalla Polizia di Stato

Un crotonese di 20 anni è stato denunciato dal personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura per accensione ed esplosioni pericolose. Il giovane è stato sorpreso dagli agenti delle volanti impegnati nel quotidiano controllo del territorio, mentre accendeva una miccia collegata a tre batterie di fuochi pirotecnici, a pochissima distanza dalle abitazioni e dagli alberi nel rione Acquabona, creando una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica.

Le batterie pirotecniche sono state sequestrate, mentre per il ventenne è scattato il deferimento, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone. La Questura ricorda il Codice penale punisce chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, accende fuochi d’artificio o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose.