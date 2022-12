Ecco il video della banda che ha spento le luci dell'albero di Natale di Crotone

CROTONE - Eccoli lì, nel video diffuso dalla polizia locale, i quattro ragazzi che hanno spento l'albero di Natale di piazza Pitagora svitando i connettori elettrici delle luminarie. La polizia locale li sta cercando di individuare con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza della piazza che hanno ripreso la loro azione vandalica.

I quattro hanno agito poco dopo le 2 del mattino tra domenica e lunedì. Una banda di ragazzi socialmente deviati che ha pensato bene di staccare la corrente dell'albero di Natale donato da Fenimprese ed Fc Crotone. In due fanno da palo, mentre gli altri si infilano sotto i rami e raggiungono i connettori elettrici al quale sono collegate le luminarie. Bastano pochi secondi e le luci dell'albero si spengono. I ragazzi evidentemente hanno scarso rispetto della loro città e agiscono di notte: nei giorni scorsi erano stati anche notati mentre tentavamo di entrare nel teatro comunale in fase di realizzazione. La Polizia locale è sulle loro tracce per individuarli e procedere con la denuncia penale.