Scarsa visibilità a Crotone, i voli da Milano e Treviso dirottati a Brindisi

CROTONE - Il maltempo blocca i voli sulla Calabria e crea grossi disagi per i passeggeri in arrivo sia a Crotone che a Lamezia Terme. Allo scalo di Crotone non sono atterrati i due voli Ryanair in arrivo da Milano (13.45) e da Treviso (14.10) che sono stati dirottati sull'aeroporto di Brindisi. La causa, a quanto pare, è da ricercare nell'addensamento nuvoloso che limitava la visibilità sull'aeroporto crotonese dove, ricordiamo, non è in funzione il sistema Ils (Instrumental landing system) che attende da oltre un decennio di essere collaudato da Enac. I passeggeri dei due voli (circa 300 persone) sono stati trasferiti a Crotone in autobus, mentre i due aeromobili sono tornati a Bergamo e Treviso vuoti. Cancellati i voli in partenza da Crotone. Per i passeggeri in partenza sono stati attivati gli autobus per il viaggio verso le destinazioni di Milano e Treviso. Una scelta che ha provocato grandi proteste all'interno dell'aerostazione.

Anche due voli in arrivo all'aeroporto di Lamezia Terme sono stati dirottati altrove a causa delle pessime condizioni meteorologiche. Il volo Ita Roma Ciampino-Lamezia è tornato addirittura allo scalo di partenza, mentre il Milano-Lamezia è stato dirottato a Brindisi. Ricollocati i passeggeri in partenza da Lamezia.