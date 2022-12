Editoria: all'Adnkronos il riconoscimento di "marchio storico di interesse nazionale"

L’Adnkronos è l’unica agenzia di stampa ad ottenere l’ambito riconoscimento di “marchio storico di interesse nazionale”, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'agenzia, nata 59 anni fa dall'idea di Pippo Marra, editore di origini calabresi (la sua famiglia è di Castelsilano) ha ottenuto il riconoscimento - istituito nel 2019 con il Decreto Crescita, Legge 28 giugno 2019, n. 58 - destinato ai marchi d'impresa con almeno cinquanta anni di storia certificata, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza, storicamente e direttamente collegata al territorio nazionale.

Un ulteriore traguardo raggiunto dal Gruppo Adnkronos, alla vigilia del compimento del sessantesimo anniversario dalla sua fondazione che verrà celebrato il prossimo anno, che conferma il ruolo primario dell’agenzia di stampa Adnkronos al servizio del sistema editoriale, delle aziende e della Pubblica amministrazione del nostro Paese.