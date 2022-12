Crotone, cambia l'orario delle partite contro Giugliano e Messina

Giugliano-Crotone all'ora di pranzo, Crotone-Messina nel primo pomeriggio. Cambia la duplice collocazione degli ultimi due appuntamenti dell'anno per il Crotone, che aveva chiesto ed ottenuto la modifica dei propri impegni, originariamente previsti entrambi per le 20,30, orario evidentemente scomodo a livello logistico e che aveva spinto il club a produrre richiesta per anticipare le sfide.

Una richiesta accordata dalla Lega di serie C, che rimodula così le prossime due uscite della formazione di Lerda.

GIUGLIANO-CROTONE Domenica 18 dicembre ore 12,30

CROTONE-MESSINA Venerdì 23 dicembre ore 14,30