Al via la II edizione del festival "Musica e Fumetti" promossa da Beethoven Acam

Il 17 e 18 dicembre ritorna per il secondo anno a Crotone il festival “Musica e Fumetti” grazie ad un’idea progettuale del prof. Romano Pesavento, del maestro Fernando Romano e Mariarosa Romano dell’associazione Beethoven Acam.

La novità 2022 è l'introduzione nel pacchetto artistico dalla danza, con l'esibizione del 16 dicembre del balletto Balloon, come altra forma d’arte da celebrare accanto alle già “rodate” graphic novel e musica dell’edizione precedente.

"Crotone sta diventando un piccolo caleidoscopio di sperimentazione e “avanguardia” artistica - spiega Pesavento - che dilagheranno nel centro storico, per l’occasione sfondo di rara suggestione, adatto all’irradiazione del bello per la diffusione del bello. Ci auguriamo che la città possa essere gioiosamente invasa da curiosi o cultori della fantasia e possa diventare un punto di riferimento per l’organizzazione e progettazione di nuove frontiere dell’intrattenimento pensato".

La società Beethoven Acam nel ringraziare il Comune di Crotone per aver reso disponibili i locali ha spiegato che alcuni fumettisti omaggeranno i più fortunati, con una stampa ricordo, appositamente creata per l’occasione.

Gli incontri con i disegnatori si svolgeranno giorno 17 dicembre dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la sala Margherita e la Casa della Cultura. La sera presso l’auditorium “Pertini” si terrà lo spettacolo con i fumettisti con musica dei Queen e Fumetti.



Mentre giorno 18 dicembre continuerà la fiera dalle ore 09:30 alle 12:30.

Ricordiamo che il sabato mattina è riservato alle scuole. Il pomeriggio e la domenica mattina a tutti.

Il costo del biglietto per lo spettacolo serale è di 20 euro mentre gli abbonati possono partecipare al workshop esibendo l’abbonamento.

È necessaria la prenotazione presso il liceo musicale O. Stillo o al seguente numero di telefono 096226796.