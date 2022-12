Giunta comunale, si dimette anche l'assessore Natale Filiberto: 'motivi personali'

E sono due. Dopo quelle rassegnate lo scorso 30 novembre dall'assessora comunale alla Cultura Rachele Via, anche Natale Filiberto lascia la giunta del sindaco Enzo Voce. Le sue dimissioni dall'assessorato alle attività produttive sono state presentate nella mattinata di oggi, mercoledì 14 dicembre, agli uffici di piazza Resistenza.

A darne notizia è una nota del Comune di Crotone dove si spiega che Filiberto si è dimesso "per motivi strettamente personali connessi alla necessità di garantire la continuità della sua attività professionale".

In effetti era già da diverse settimane che Filiberto aveva manifestato, anche pubblicamente, l'intenzione di lasciare la carica pubblica che gli era stata conferita solo un anno addietro per riprendere la sua attività professionale di avvocato. Ma fino ad ora aveva pazientato per non mettere in difficoltà l'amministrazione in attesa che il sindaco varasse il rimpasto di giunta. Ad accelerare la sua decisione, paradossalmente, sono state le dimissioni dell'assessora Via che hanno determinato uno squilibrio di genere all'interno dell'esecutivo, a questo punto con prevalenza di uomini. Lasciando il suo incarico, Filiberto ha riportato in equilibrio il numero di uomini e donne.