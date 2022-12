Isola Capo Rizzuto, appiccano il fuoco nella scuola. Vigilanza privata evita che si propaghi

ISOLA CAPO RIZZUTO - Ignoti nella notte hanno tentato di dare fuoco al plesso scolastico di Suggesaro dell'Istituto comprensivo 'Gioacchino da Fiore'. Solo il pronto intervento di una pattuglia di agenti della agenzia di vigilanza privata della Polservice ha evitato guai peggiori.

E' accaduto intorno all'1.30 del mattino del 14 dicembre quando persone allo stato ancora ignote, si sono introdotti nella scuola rompendo una finestra. Una volta dentro il plesso hanno incendiato rotoli di carta igienica ed altri oggetti. Per fortuna la scuola è dotata di un allarme collegato alla centrale operativa della PolService che ha inviato sul posto una pattuglia. L'agente, entrato nel recinto della scuola, ha visto subito la finestra rotta e il fuoco che ardeva sul pavimento. La guardia, con l'estintore in dotazione, è entrato nel plesso ed ha iniziato a spegnere il fuoco chiamando, nel contempo, sia i carabinieri della vicina Tenenza che i vigili del fuoco che hanno poi provveduto a domare definitivamente le fiamme. Il plesso scolastico è rimasto chiuso per la giornata di mercoledì 14 dicembre per permettere la pulizia e la sanificazione dei locali.

E' l'ennesimo episodio vandalico del genere che accade alla scuola di Suggesaro: nei mesi scorsi era stato incendiato il contatore elettrico, rotta una finestra e bruciato portone principale.