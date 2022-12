GB Spadafora, 300 euro in regalo ai propri dipendenti

SAN GIOVANNI IN FIORE - La buona imprenditoria, quella che si prende carico delle problematiche dei propri dipendenti, nonostante il forte periodo di crisi, esiste anche al Sud e quindi anche in Calabria. L’esempio arriva dal brand “GB Spadafora”, la storica famiglia di orafi di San Giovanni in Fiore, che ha deciso di venire incontro alle esigenze dei propri dipendenti destinando per loro nelle proprie buste paga 300 euro in più. “E’ stata una iniziativa- si legge in una nota dell’azienda- che affonda le radici in quella che è la nostra tradizione e la nostra storia iniziata con nostro padre Giovambattista che già tanti anni fa nella nostra bottega orafa parlava di famiglia, di squadra, precorrendo i tempi a riguardo di alcuni fondamenti del mondo imprenditoriale. Per far crescere un’azienda c’è bisogno che dipendenti e collaboratori stiano bene, e si sentano parte di un progetto”. “Ecco- conclude la nota- il nostro diventa un gesto simbolico in un momento di forte recessione che possa far sentire solidale l’intero panorama imprenditoriale regionale, in quella Calabria dove famiglia ed imprenditoria si trasformano in un perfetto mix di eccellenze da esportare in tutto il mondo”.