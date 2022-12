Farmer's Market, domenica 18 ultimo appuntamento dell'anno

CROTONE - Domenica 18 dicembre sarà l'ultima occasione dell'anno per recarsi al Farmer's Market di via Giovanni Verga per acquistare prodotti alimentari a km zero. Il mercato dei contadini, infatti, resterà chiuso nelle prossime due domenica che cadono il 25 dicembre e il 1 gennaio 2023.

L'associazione MagnAmore che gestisce il Farmer's Market, nell'augurare buone feste, dà appuntamento a domenica 8 gennaio. Per il 2023 sono previste diverse iniziative promozionali con la presenza anche di personaggi televisivi che si occupano di cucina e agricoltura.