Arci provinciale, rinnovati gli organi sociali: Sestito presidente

CROTONE - Il Congresso provinciale dell’Arci provinciale di Crotone, svoltosi presso la sede dell’associazione Arci Il Barrio APS, ha proceduto al rinnovo degli Organi sociali. La nuova presidenza provinciale è composta dal presidente, Filippo Sestito, dal vicepresidente Vincenzo Medici e dai componenti Melania Tesoriere, Raffaele Riganello e Leonardo Torchia. Pochi giorni dopo, nel corso del Congresso nazionale dell’Arci tenutosi a Roma dall’1 al 4dicembre, Filippo Sestito, è stato confermato quale componente del Consiglio Nazionale di ARCI APS.

Nei giorni scorsi il comitato territoriale dell’Arci competente per la provincia crotonese, ha effettuato una visita istituzionale presso la sede di Crotone del Centro servizi volontariato Calabria Centro, riconoscendo l’importanza dell’attività svolta dal Csv che nella provincia di Crotone, da oltre vent’anni ormai, promuove percorsi di crescita per il volontariato e garantisce sostegno, supporto ed accompagnamento a tutti gli enti del terzo settore. "L’Arci di Crotone - si legge in una nota a firma del presidente Filippo Sestito - ha inteso ringraziare il gruppo dirigente del Csv Calabria Centro per gli sforzi che sta compiendo, in una fase molto delicata e di profonda trasformazione per il terzo settore, per garantire che il processo di unificazione che ha dato vita al CSV Calabria Centro, in una regione caratterizzata da una grande frammentazione e da un esasperato campanilismo, possa essere un positivo esempio di condivisione di energie e di risorse a vantaggio di tutta la comunità della Calabria centrale. La visita si è conclusa con l’auspicio che l’attività del Centro Servizi possa proseguire nel migliore dei modi consentendo al volontariato ed a tutti gli enti del terzo settore di affrontare in modo adeguato le importanti sfide da cui dipende lo sviluppo ed il benessere delle nostre comunità".