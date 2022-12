Feste di fine anno, ordinanza del Comune regolamenta orari per la musica nei locali

CROTONE - Si potrà festeggiare con la musica fino alle 6 del mattino a Capodanno, mentre negli altri giorni delle festività di fine anno l'orario massimo sarà quello delle 2 con alcune eccezioni. E' quanto prevede l'ordinanza con la quale in sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha voluto regolamentare gli orari di attività di intrattenimento musicale durante il periodo cittadino. In particolare, come spiega una nota del Municipio, fino a giorno 8 gennaio 2023 tutte le attività d'intrattenimento musicale con l'utilizzo di impianti acustici ed elettroacustici a diffusione, comprese quelle annesse a locali pubblici e svolte all'aperto, presenti su tutto il territorio comunale sono consentite, nel rispetto dei livelli di emissione e di immissione sonore previste dalla legge nonché previa acquisizione delle ulteriori autorizzazioni amministrative previste dal TULPS e in particolare dell’art. 68 se trattasi di attività continuativa e dell’art. 69 se trattasi di attività saltuarie.

L'ordinanza prevede un preciso calendario. La musica è consentita tutti i giorni nel periodo sopra indicato dalle ore 16:00 e sino alle ore fino 2:00 del giorno immediatamente successivo. Nella notte tra il 31/12/2022 e il 01/01/2023 l’orario di cessazione di emissioni sonore è fissato alle ore 06:00; L’orario di cessazione di emissioni sonore è fissato alle ore 03:00 nelle notti: tra il 24/12/2022 e il 25/12/2022; tra il 25/12/2022 e il 26/12/2022; tra il 05/01/2023 e il 06/01/2023.

Da segnalare che, dal palazzo Comunale, tutte le sere in piazza della Resistenza e via Vittorio Veneto vengono diffuse musiche natalizie.