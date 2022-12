L’olio extravergine di Nicolazzi per i premi di Eni Plenitude

Uno storico marchio legato all’oro di Calabria, Azienda Nicolazzi ed il gruppo industriale energetico italiano più conosciuto al mondo, l’Eni a braccetto per un Natale legato all’ecosostenibilità ed al rispetto dell’ambiente. Questo in sintesi l’accordo raggiunto tra la multinazionale italiana che si occupa di energia e l’Azienda Nicolazzi dei f.lli Amedeo e Antonino Nicolazzi che da cinque generazione produce olio extravergine di oliva biologico con macinatura a freddo, riuscendo ad abbinare tradizione e innovazione in tutte le fasi che vanno dalla frutto al succo. Il tutto in un perfetto mix con Eni che, da quando è nata Plenitude con obiettivo particolare sulle energie rinnovabili, ha inteso avvalersi di partner commerciali che abbiano gli stessi ideali: la produzione mirata alla salvaguardia dell’ambiente.

In questa direzione dopo una serie di valutazioni ha deciso di affiancare a questo percorso lo storico brand tutto “Made in Calabria” ma di respiro internazionale grazie alla propria crescita “Bio”. E così l’azienda Nicolazzi sarà presente nella campagna natalizia sotto forma di premio ai clienti di fiducia Eni Plenitude.

È la prima volta che Plenitude si affida ad un’azienda esterna per un concorso a premi ed il marchio Nicolazzi sarà anche l’unico presente in questa campagna natalizia, pertanto il risalto sarà ancora maggiore e andrà a raggiungere circa dieci milioni di utenti. Per l’occasione è stato scelta la linea di olio “Terre del Marchesato”, una linea dedicata a tutta la famiglia, un olio lavorato a freddo seguendo le antiche tradizioni di famiglia e del territorio di Petilia Policastro. Con la spremitura a freddo l’olio biologico mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche, si tratta di un olio che nasce nell’alto marchesato crotonese, ai piedi della Sila Piccola, ed è dotato di un altissimo potere nutritivo, oltre ad avere proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, agisce in modo positivo sulla produzione della bile e aiuta l’organismo a tenere sotto controllo il "colesterolo cattivo".





È proprio grazie a tutte queste qualità e ai sistemi di produzione innovativi che guardano all’ecosostenibilità, che l’Azienda Nicolazzi è stata scelta da Plenitude per questa nuova campagna in quanto rispecchia perfettamente il Codice Etico che definisce i valori e principi che guidano l’azione di Eni. A far da testimonial a questa campagna promozionale, Anastasia Sole, già Miss Mamma” volto noto nel panorama della moda. Un Natale quindi all’insegna del successo imprenditoriale con in più gli alti valori legati all’ecosostenibilità.

L’azienda Nicolazzi ha anche avviato collaborazioni promozionali con due importanti marchi internazionali come Vodafone e Disney. Il tutto sotto l’egida di Rcs Mediagroup e Toc toc shop.