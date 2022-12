“Un sorriso sotto l’albero”, iniziativa a favore delle famiglie bisognose

Nel pomeriggio del 15 dicembre, presso il “ Palakrò ” si è svolta la seconda edizione dell’iniziativa di solidarietà “Un sorriso sotto l’albero” organizzata dall’associazione culturale “Nikol Ferrari - La vita in un dono”. La manifestazione è consistita nella preparazione di “pacchi dono” realizzati dagli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Crotone a favore dei bambini bisognosi. I bambini partecipanti all’iniziativa sono stati intrattenuti da un gruppo dell’associazione Clown-Terapia “Regalerò un sogno”. La Questura di Crotone ha preso parte all’evento, distribuendo agli studenti alcuni gadget della Polizia di Stato in segno di riconoscimento per questi atti di generosità dimostrati nei confronti di situazioni meno confortevoli rispetto alla realtà nella quale loro vivono.