'Via Roma in festa', sarà allestito anche uno stand per la raccolta di oggetti da destinare ai bambini ucraini

Domenica 18 dicembre i commercianti di via Roma organizzano la festa della loro strada dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 in poi. Tra le varie attrattive e stand dei mercatini, allestiranno anche un punto di raccolta di giocattoli, cappellini, sciarpe e torce ricaricabili da destinare ai bambini Ucraini. Un invito e messaggio alla popolazione crotonese, sempre sensibile e in prima linea quando al centro c'è la solidarietà.

"In ogni nostra casa dove c'è un bambino - spiegano gli organizzatori - c'è di certo un giocattolo o un cappellino in più che potrebbe rendere felice un bambino ucraino. Facciamo in modo che questo Santo Natale mantenga il suo vero significato e sia ancora portatore di solidarietà almeno nei confronti dei bambini vittime di una guerra assurda e scellerata. Possiamo insegnare ai nostri bambini la solidarietà accompagnandoli domenica 18 a consegnare un dono per un loro coetaneo meno fortunato".