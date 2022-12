A San Giovanni in Fiore Cover Art, mostra di copertine di dischi realizzati da grandi artisti

SAN GIOVANNI IN FIORE - Resterà aperta ogni giorno fino al prossimo 9 gennaio nella sala Marra dell'abbazia florense l'inedita mostra «Cover Art» nella quale saranno esposte 66 copertine di dischi famosi della musica italiana e internazionale del secondo Novecento realizzate da grandi artisti. La mostra curata dal fotografo e studioso di arti visive Emilio Arnone, è stata inaugurata il 16 dicembre alla presenza di Antonello Martino, assessore ai Beni culturali del Comune di San Giovanni in Fiore, Caterina Martino, studiosa di Storia e Teoria della fotografia, la giornalista musicale Fiorella Tarantino e Diego Murano, docente di Grafica pubblicitaria.

Le copertine in mostra sono tra gli altri firmate da Andy Warhol, Michael Andreas Russ, Milo Manara, Cesare Monti Montalbetti, Salvador Dalí, Keith Haring, Stom Thorgerson, Pablo Picasso, Miró, Magritte, Anna Leibovitz e Guido Harari. La mostra ha già il proprio catalogo di 101 pagine a colori, dedicato a Marcello Walter Bruno e curato dallo stesso Arnone, che in dettaglio contestualizza e illustra le copertine originali esposte. La prefazione della sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, tra l’altro esperta di immagine e marketing, chiarisce gli obiettivi dell’evento, inserito nel programma comunale «Buone Feste florensi», relativo agli appuntamenti di cultura, spettacolo e intrattenimento per bambini, cittadini e famiglie previsti nella città silana per tutto il periodo natalizio.

"Puntiamo – ha scritto nel catalogo Succurro – su una proposta artistica dell’instancabile Arnone, ritenendola pregevole per la profondità culturale. Al pubblico – ha poi precisato la sindaca – viene offerto un pezzo di storia comune relativa alla dimensione del gusto e del costume che dischi e copertine plasmarono od orientarono. Le nuove generazioni hanno davanti tutt’altro genere di musica, veicolata con grandi differenze di comunicazione rispetto al passato, anche grazie alla videografia contemporanea. Tuttavia, pure per i più giovani “Cover Art” può rappresentare un viaggio prezioso nella memoria della musica, come dell’arte fotografica e, più in generale, rappresentativa». «Sono felice – ha concluso Succurro – che San Giovanni in Fiore ospiti questa mostra particolarissima, che peraltro è una prima assoluta. Sono insieme orgogliosa, perché il suo curatore, originario del luogo, dà un contributo meritorio alla crescita culturale della città e dell’intera Calabria".