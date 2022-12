Concerti di fine anno dell'orchestra dell’Istituto comprensivo 'Vittorio Alfieri'

CROTONE - L’orchestra dell’Istituto comprensivo 'Vittorio Alfieri', diretta dal maestro Giuseppe Scavelli, si è esibita giovedì 15 dicembre nell'ambito di una manifestazione organizzata dai docenti dei percorsi musicali ad indirizzo musicale della scuola. Ben tre repliche: la mattina 2 concerti per le classi terminali dei due plessi della Scuola Primaria (Albani e Codignola) e nel pomeriggio per i genitori.Davvero molto bravi i ragazzi della Vittorio Alfieri che hanno eseguito i 10 brani proposti in modo impeccabile.

La replica pomeridiana è stata presentata dalla maestra, Paola Emanuele, ed ha visto la presenza della dirigente, Gisella Parise, della Dsga, Paola Cortese, e della neo presidentessa del Consiglio d’Istituto, Annalisa Calisti. I docenti che hanno organizzato il tutto: Rosa Franco (flauto), Stefania Giorgio (violino), Giuseppe Scavelli (chitarra e direttore d’orchestra), Luca Campana (pianoforte).

Nota di colore: al bis di Jingle Bells, ultimo brano proposto, è andata dirigere l'orchesta la dirigente Gisella Parise. Questi i brani eseguiti: Fratelli d'Italia, Inno alla gioia, Blowing in the wind, Astro del ciel, O tannembaum, Tu scendi dalle stelle, The First Noel, Fratello Sole, Sorella Luna, Jingle Bells, We are the world.