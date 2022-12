Cirò Marina: Antonio Pugliese, latitante, catturato a Napoli mentre prende il treno per la Germania

Latitante da un anno, è stato catturato nella Stazione centrale di Napoli mentre si accingeva a prendere un treno per Monaco di Baviera. Antonio Pugliese, 44enne di origini calabresi, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli che lo hanno riconosciuto nonostante avesse mostrato un documento d'identità con la foto del fratello.

Pugliese, che nel dicembre dello scorso anno aveva violato i domiciliari, si era reso irreperibile per 300 giorni ed è stato individuato grazie a indagini compiute anche con uno scrupoloso monitoraggio del web e la collaborazione dei Carabinieri di Cirò Marina, in provincia di Crotone. Portato nel carcere napoletano di Poggioreale, dovrà scontare 4 anni, 3 mesi e 22 giorni di reclusione per rapina aggravata, porto abusivo di armi ed evasione.