Dalla torre Aiutante alla caserma Sottocampana, 40 anni di Museo civico: sul Crotonese in edicola

Quarant'anni fa la torre Aiutante veniva elevata a Museo civico, nell'ambito del primo ed unico progetto di recupero del castello di Carlo V che Crotone ricordi. L'anniversario coincide con la riapertura della torre a distanza di quattro anni dall'ordinanza sindacale di chiusura della fortezza aragonese per la presenza di scorie industriali.

In occasione della cerimonia di riapertura, in programma sabato 17 dicembre alle ore 19, il bisettimanale il Crotonese ha ripercorso, nel numero in edicola da venerdì 16 dicembre, la storia del Museo civico dalla delibera istitutiva, approvata dal Consiglio comunale il 18 novembre 1982, fino al trasferimento nella caserma Sottocampana, gli unici locali del castello ancora chiusi.

L'auspicio, al termine del lungo servizio pubblicato sulla versione cartacea della nostra testata on line (clicca sull'icona in basso) è che anche il Museo civico venga riaperto al più presto, con il suo allestimento permanente sulla storia della città dal medioevo in poi che non aspetta altro che di tornare alla vista dei crotonesi e soprattutto dei crocieristi che ormai puntualmente sbarcano in città.