Vela, il progetto nazionale Next generation Foil della Fiv fa tappa a Crotone

Tre giorni di allenamenti, prove, regate. Nello scenario del mare di Crotone, luogo scelto come location dalla Federazione Italiana Vela per la tappa della Next generation Foil. Un altro tassello che si aggiunge al mosaico di riconoscimenti per l'attività velica intrapresa ormai da anni dal territorio, e favorito da un clima e campo di gara invidiato da molti e utilizzato per svolgere attività di preparazioni agli appuntamenti nazionali e internazionali.

Il progetto della Fiv, per la VI Zona FIV ( Calabria e Basilicata ) è in corso di svolgimento proprio al circolo crotonese. Alla manifestazione è stata presente la campionessa olimpica Alessandra Sensini, direttore tecnico della Giovanile. Un’occasione straordinaria questa per i giovani velisti della Zona che avranno intanto modo di poter fare degli allenamenti diversi rispetto a quelli a cui sono abituati solitamente, ma pure di confrontarsi con classi differenti dalla propria, classi che, infatti, montano il foil, che permette, con l'aumento della velocità, di creare una spinta verticale in un'imbarcazione, permettendole di sollevare lo scafo ed eliminare la resistenza dell’acqua. In questi incontri programmati i partecipanti usufruiranno del contributo dei tecnici federali Zaggia e Carraresi per attività pratiche con Waszp, Skeeta e Wingfoil.

Questa della Next Generation Foil Academy FIV è una vera scommessa della

Federazione Italiana Vela per portare sempre più giovani sul Foil, considerato il futuro del mondo della vela, che, inoltre, darà ai giovani atleti l’opportunità di confrontarsi con persone diverse da quelle che incontrano di norma nei propri circoli e questo permetterà loro di allargare la loro idea della vela sicuramente, ma servirà loro principalmente per una crescita umana e tecnica.

La sinergia tra Luna Rossa Prada Pirelli e la Next Generation Foil Academy FIV, fortemente voluta da entrambe, è di certo promettente, perché da un lato Luna Rossa trasmetterà la propria esperienza ai giovani velisti, contribuendo alla loro formazione sportiva, dall’altro questi atleti possono diventare risorse da immettere nel programma “new generation” del famoso team.