Verso Giugliano-Crotone, Lerda all'assalto: "Non sarà semplice, ma giochiamo sempre per vincere"

Cuomo e Panico disponibili con l'inizio del nuovo anno, Giannotti non convocato per un leggero affaticamento. Il resto della truppa è a disposizione di Lerda, che potrà scegliere tra una vasta gamma di soluzioni per assaltare l'ostacolo Giugliano. Una avversario insidiosa che si staglia all'orizzonte, ma che il Crotone ha il dovere di domare per tenere accesa la speranza di promozione diretta: "Fin qui abbiamo incontrato due neopromosse e ora affronteremo la terza. In linea teorica il Giugliano è quella più completa a livello qualitativo ed anche i numeri lo dimostrano. Ha tanta qualità offensiva e diverse soluzioni. E sappiamo che per noi non sarà assolutamente semplice. Ma è inutile nascondersi, noi giochiamo per vincere e puntiamo al massimo".

Nelle ultime settimane si è visto un Crotone poco produttivo, decisamente meno pimpante rispetto alle vittorie da esportazione di Torre del Greco e Viterbo. Ma Lerda non vede divergenze di idee e atteggiamento rispetto a quelle prove: "La tattica di principio, al di la gli uomini e delle possibili defezioni, non cambia. Vogliamo recuperare palla più velocemente possibile, fare sempre noi la partita. Poi però ci sono gli avversari, gli stati di forma, gli episodi. e noi lavoriamo sempre alla stessa maniera, chiaro che di volta in volta cambiano le partite e gli avversari. E noi dobbiamo essere sempre bravi ad adattarci ad ogni tipo di situazione".

A quota 42 punti e con 45 potenzialmente raggiungibile al giro di boa, Lerda vede tanti aspetti positivi di questo parziale percorso: "Se ad inizio dell'anno ci avessero detto che avremmo potuto chiudere a 45 avremmo messo tutti la firma. Detto questo siamo nelle condizioni di poter fare meglio e di più. Certo che guardando le passate stagioni mai si erano raggiunti questi numeri, ma non ci resta che mantenere questo livello e semmai migliorare ancora. Consapevoli che nel girone di ritorno inizia tutto un altro campionato".