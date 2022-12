L'orgoglio di Lerda: "45 punti un grande bottino. Ho un gruppo straordinario e i giochi sono ancora aperti"

Missione compiuta, con il solito 'sostegno' della sofferenza. Stavolta con una rimonta che ha esposto cuore e carattere, e soprattutto un Gomez in giornata di grande vena. Franco Lerda incassa il successo di Avellinio contro il Giugliano e chiude la prima parte di stagione con 45 punti, un bottino di grande rilievo, che soltanto lo straordinario percorso del Catanzaro in parte offusca: "E' un grande risultato - ammette, chiudere a 45 era l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Ma la strada è ancora fortunatamente lunga, c'è tutto un girone di ritorno e noi siamo un bel gruppo. Siamo affiatati, stiamo bene. Sono convinto che nel girone di ritorno faremo ancora bene".

Una vittoria pesante, anche sofferta: "Assolutamente sì, l'abbiamo ottenuta su un campo difficile e contro una squadra di valore. Siamo stati bravi, riprendendola dopo essere stati due volte sotto. Non è stato facile ma la voglia e la qualità dei miei ragazzi ha fatto sì che vincessimo meritatamente".

Protagonista indiscusso Gomez in evidenza con una super tripletta. Lerda ha parole di elogio per il suo attaccante: "Sono contento perchè è un ragazzo che merita. Si è inserito subito nel gruppo, è tornato alla grande dopo uno stop nelle ultime settimane. Al di là dei suoi gol, conta che ci hanno permesso di vincere

Due reti incassate e la prima addirittura in avvio di gare. Ma Lerda non è preoccupato dal trend: "Abbiamo fatto bene i primissimi minuti, ma alla prima uscita loro abbiamo subito, come ci capita spesso ultimamente. Ci ha lasciato scorie ma abbiamo recuperato la partita correggendo anche qualcosa. Ed anche sul 2-1 mai perso fiducia e aggressività, la squadra voleva vincere e lo ha fatto. Ho possibilità di fare dei cambi che ci hanno permesso di mantenere la squadra viva, fresca e con gamba".

Il Catanzaro vola, ma i giochi restano aperti, come sottolinea lo stesso Lerda: "Assolutamente sì, dobbiamo pensare a noi stessi e alla partita che viene dopo. Ricaricando le energie mentali e fisiche. I conti si faranno soltanto alla fine"