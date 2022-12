Serie C, Gomez show contro il Giugliano: il Crotone fa il pieno con la tripletta dell'attaccante

Guido Gomez irrompe di prepotenza sulla scena e cala un tris che vale tre punti. Sofferti, voluti, ricercati con ferocia e determinazione, quelli che permettono al Crotone di superare l'ostacolo Giugliano e chiudere il girone d'andata a quota 45 punti, con la vittoria numero 14 e l'ennesima prova di cuore e carattere che ha mascherato ancor auna volta qualche imperfezione sparsa, compresi i due gol incassati. Ma anche stavolta contava vincere, e il successo è arrivato, grazie al ritrovato attaccante che ha confezionato la tripletta che lo catapulta a quota 11 in classifica cannonieri. Il distacco dal Catanzaro resta invariato visto che i rivali hanno passeggiato contro il Potenza vincendo addirittura 6-1. Insomma, tutto invariato ma turno importante per il Crotone, riemerso da un match complicato da un apartenza choc che però i rossoblù sono riusciti a cancellare con una rimonta da applausi.

LA PARTITA

Lerda sceglie Mogos slla corsia di destra e ripesca Giron sull'out mancino. Ne fa le spese Calapai che finisce in panchina mentre al centro della difesa c'è Papini con Golemic. Davanti tutto conferato con il tridente Chiricò, Gomez e Kargbo così in mezzo al campo agiscono Petriccione coadiuvato da Awua e Tribuzzi. La partenza è uno choc per il Crotone, subito sotto per lo stacco di Rondinella che elude la marcatura di Giron e spedisce alle spalle di Dini. Ma il Crotone assorbe il colpo e reagisce d'impulso trovando preso il pari grazie al rigore trasformato da Gomez e procurato da Golemic, scalciato in area sugli sviluppi di un corner. Ma il match è duro e il Giugliano mette sovente alle corde il Crotone, costretto ad affidarsi alle prodezze di Dini. La partita si complica nuovamente all'alba della ripresa, quando i campani si riportano avanti sempre su uno stacco aereo che trova impreparata la retroguardia. Ma il Giugliano non ha fatto i conti con un Gomez in stato di grazie, agevolato anche da Chiricò che accende la luce e fa la differenza. L'attaccante rossoblù impiega sei minuti per ribaltare in match con altri due gol che indirizzano il match dalla parte del Crotone. La girandola dei cambi porta in campo Rojas, Vitale e Bernardotto, importanti nel finale per custodire il prezioso tesoretto. Il Crotone tiene alta la guardia e porta a casa un risultato prezioso, che non serve per accorciare dalla vetta ma permette di continuare a tenere un'andatura da record.

GIUGLIANO 2

CROTONE 3

MARCATORI: 6’pt Rondinella (G), 17’pt rig. Gomez (C), 3’st Salvemini (G), 16’st e 21’st Gomez (C)

GIUGLIANO: Sassi; Biasiol, Zullo, Berman (35’st Nocciolini); Rondinella (25’st Iglio), Gladestony, Felippe (45’st Di Dio), Poziello R. (25’st Ghisolfi), Oyewale; Rizzo (25’st Piovaccari), Salvemini. A disp. : Viscovo, Rob Coprean, Ceparano, Poziello C., Scanagatta, Gomez, Kyeremateng, De Francesco. All. Di Napoli

CROTONE: Dini; Mogos (40’pt Bove), Papini, Golemic, Giron; Awua (12’st Vitale), Petriccione, Tribuzzi (36’st Carraro); Chiricò, Gomez (36’st Bernardotto), Kargbo (12’st Rojas). A disp. : Branduani, Gattuso, Calapai, Crialese, Pannitteri, Tumminello. All. Lerda

ARBITRO: Panettella di Bari