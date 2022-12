Spettacolo di danza all'Apollo per aiutare l'associazione 'UGDH il sorriso di Aurora'

CROTONE - Una serata di grande spettacolo che sarà un prezioso evento di beneficenza si svolgerà il 20 dicembre alle ore 20 presso il Teatro Apollo con protagonista la Scuola Educational Dance di Crotone. L’incasso della serata sarà devoluto all’associazione “UGDH - Il Sorriso di Aurora". Associazione costituita da parenti e amici di una bellissima bambina che vive in provincia di Crotone che soffre di una malattia rara che causa encefalopatia epilettica e ritardo globale dello sviluppo.

"Nell’imminenza delle festività - si legge in una nota della scuola di danza - si accende così una luce ad indicare la via verso un futuro di speranza. È il momento in cui, davanti all'albero di Natale, ci si scambia un dono. Questo piccolo gesto può significare molte cose ma soprattutto un aiuto tangibile a chi combatte la malattia in prima linea".

Il tema della serata sarà “Il Re Leone” con le coreografie della direttrice della scuola Emilia Calabretta e con la partecipazione straordinaria dagli attori protagonisti Giuseppe Calabretta e Vincenzo Carvelli. A conclusione della serata, le allieve andranno in scena con un medley di coreografie natalizie per augurare a tutti un Buon Natale. Per l’acquisto dei biglietti ci si potrà rivolgere direttamente presso la Scuola di Danza Educational Dance.