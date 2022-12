Pallanuoto serie B, l'Auditore fa tris: vince anche contro l'Ortigia e resta a punteggio pieno

La corsa dell’Auditore continua. Con il terzo acuto su altrettante partite e il primato a punteggio pieno a corredare una prima parte di torneo assolutamente perfetta. Nove punti già accumulati e due trasferte già in cassaforte, a conferma del livello di un team che ha tutta l’intenzione di vivere una stagione ai vertici.

Il blitz si è materializzato contro l’Ortigia Siracusa disputata nella piscina Scuderi di Catania, in una sfida che ha visto i crotonesi imporsi con il punteggio di 8 a 6 al termine di una partita che i crotonesi hanno dominato fin dall’inizio, restando sempre avanti nel risultato. A metà gara i pitagorici avevano tre lunghezze di vantaggio, grazie anche all’ennesima prestazione super del portiere Sibilla, ormai vero e proprio muro a difesa della porta biancazzurra. Nella seconda parte Crotone ha controllato senza troppi affanni, gestendo bene la gara e senza rischiare nulla, chiudendo sopra di due.

Tante le note positive, tra queste il debutto assoluto nei 13 di prima squadra per Davide Loria (Centroboa), classe 2005, segno evidente che il lavoro ripreso presso l’impianto olimpionico di Crotone inizia a dare i primi frutti. Così come la tripletta di Massimo Giacoppo e la conferma del bomber Amatruda, a segno due volte, che porta a ben sette il totale delle reti realizzate nelle prime tre uscite di campionato. Arcuri, inoltre, ritrova anche Cusmano, che alla prima uscita personale ha marcato il cartellino per due volte.