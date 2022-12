Pallavolo serie B2, vincono Poseidon e Fidelis. E per il Crotone c'è anche il primato in classifica

Due sorrisi pieni, due affermazioni convincenti. Con la ciliegina del primo posto afferrato dalla Pallavolo Crotone, che liquida la delicata pratica Cus Catania e si issa al comando della classifica in coabitazione con la Zafferana: fanno 29 punti intascati, con sorpasso effettuato ai danni della Traina Cl, sconfitta nella trasferta di Erice. Un weekend importante, quindi, che conferma la straordinaria propulsione del sestetto pitagorico, sempre più lanciato in altissima quota e reduce da un tris di grande personalità e qualità rifilato al Cus Catania. Una vittoria limpida, trasparente, meritata. Che ha visto le ragazze di Asteriti in grande evidenza, come avviene peraltro da buona parte del torneo. 3-0 il punteggio con il quale è arrivato un successo, l'ennesimo, che premia la tenacia e forza delle ragazze, che vanno al riposo della stagione con quel primato inseguito da tempo, ma adesso diventato realtà.

Bella anche la prova della Fidelis Torretta, che sembra aver abbandonato il periodo di flessione e dopo aver vinto sette giorni prima contro la Reghion, conferma il trend andando a sbancare la tana della Saracensacass. Non esattamente un impegno semplice, che le torrettane hanno sbrogliato con cuore e personalità, confermando la crescita mentale e fisica e l'intenzione di risalire la corrente in classifica. Il sestetto di Soffici ha raggiunto quota 20 punti in classifica, bottino rimpinguato al termine di una partita impegnativa (3-1 il risultato complessivo) ma che la Fidelis ha condotto con sicurezza, gestendo anche il ritorno delle siciliane nel secondo parziale, con una reazione veemente che nel terzo le ha viste dominare la scena con un 25-9 che non ammette discussioni. E poi con il sigillo nel quarto parziale, questo più equilibrato e avvincente ma che ha visto prevalere la compagine torrettane che ha messo il punto esclamativo sulla vittoria.