Bcc Calabria Ulteriore: bonus per i dipendenti contro il caro energia

La Bcc Calabria Ulteriore ha deciso di dare un piccolo segnale di vicinanza a tutti i suoi dipendenti erogando nella busta paga di novembre il bonus di 200 euro contro il caro energia e il caro bollette. Un segnale di attenzione per ringraziare il personale tutto per lo straordinario apporto che sta dando al rilancio dell’istituto. Come previsto dalla legge si tratta di un contributo una tantum che non andrà ad incidere nella composizione del reddito complessivo e dei relativi contributi/imposte.

«Abbiamo voluto contribuire, sia pure in minima parte, ad alleviare le difficoltà economiche in cui si trovano le famiglie dei dipendenti per effetto dell’attuale congiuntura economica - spiega il presidente del Cda della Banca, Sebastiano Barbanti - Gli effetti della crisi dovuta al conflitto russo-ucraino e dell’andamento dell’inflazione mordono dappertutto, in modo particolare in una regione come la Calabria che ha i dati macroeconomici che tutti conosciamo. Siccome siamo da sempre convinti che il nostro personale sta prestando con impegno la sua opera, contribuendo a dare risposte concrete alle numerose istanze che provengono delle comunità locali in cui la Banca è presente, abbiamo ritenuto doveroso dare questo piccolo segnale»

Un piccolo gesto, quindi, reso possibile però dalla grande solidità dell’istituto che possiede un patrimonio tale che la rendono fra le banche più solide a livello nazionale come dimostrano i coefficienti patrimoniali. «Una solidità che ci permette di guardare con sempre maggiore fiducia al futuro - conclude il presidente Barbanti - Una fiducia che sentiamo di nutrire anche per la validità di tutti coloro che lavorano nella nostra comunità bancaria. Non c’è dubbio infatti che il merito dei risultati che stiamo raggiungendo è di tutto il personale al quale va il nostro ringraziamento per l’impegno e l’abnegazione quotidiana che mettono in campo. Impegno e abnegazione di cui abbiamo quotidianamente riscontro dall’ascolto costante dei nostri clienti».