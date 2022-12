In moto vestiti da Babbo Natale, il gruppo Amici Bikers regala doni e sorrisi

CROTONE - Domenica 18 dicembre il gruppo “Amici Bikers” con le moto dei suoi soci ha portato un po’ di ‘simpatico frastuono’ in città portando regali ed allegria per il Natale. L’iniziativa, nata dal nulla, ha subito attirato le attenzione della gente allietando il tratto del lungomare antistante “Piazzale Ultras”. I motociclisti del gruppo ‘Amici Bikers’,m vestiti da Babbo Natale hanno regalato sorrisi ai tanti bambini attratti sia dai doni che dalle splendide motociclette. “La cosa più bella - si legge in un comunicato del gruppo - è stata il vedere i tanti bambini con un sorriso raggiante. Il culmine si è raggiunto col gesto di una bambina, di nome Clarissa, la quale, attratta dal nostro ‘Babbone Natale’ Maurizio, ha voluto consegnargli la letterina commuovendo gran parte dei presenti”.