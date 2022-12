Trasporto scolastico Crotone, gara deserta per la seconda volta

CROTONE - Sono destinati a restare senza scuolabus gli alunni delle scuole del comune di Crotone. Il 20 dicembre, infatti, è andata deserta per la seconda volta la gara per assegnare il servizio di trasporto scolastico per il periodo dicembre 2022-giugno 2023. Continueranno, quindi, anche dopo le vacanze natalizie i disagi per i genitori costretti a portare i loro figli in auto fino alle scuole, ma anche per il traffico che continuerà ad essere congestionato negli orari di punta dell'ingresso e dell'uscita da scuola.

Il bando per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, come già accaduto l'anno precedente era stato pubblicato in grande ritardo. La prima gara era andata deserta già lunedì 14 novembre. In quell'occasione il periodo era da novembre a giugno. Il bando non aveva avuto successo sia per l'importo ritenuto troppo basso (353.808 euro) sia perché erano previsti dei tagli al numero di scuolabus da utilizzare: si passava dai 35 dell'anno scolastico 2021-2022 ai 12 per il 2022-2023.

Nonostante si fosse preso consapevolezza di questi problemi (spiegati anche a il Crotonese dal Consorzio 2001) non si è pensato a rimodulare il bando non tanto nell'importo di gara quanto nel numero degli scuolabus. Il bando è stato riproposto tale e quale accorciando il periodo di gestione in pratica da gennaio a giugno visto che l'apertura delle buste è stata fissata per il 20 dicembre alla vigilia delle vacanze natalizie. Così il Comune ha dovuto prendere atto ancora una volta che la gara fosse andata deserta.