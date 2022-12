Al Controtempo Teatro inizia il 23 dicembre la rassegna teatrale

Resistere è il nome scelto per il terzo anno della rassegna teatrale proposta da Controtempo Teatro, una piccola grande realtà cittadina che si trova in via Ducarne, nel centro storico di Crotone. La rassegna teatrale inizierà il 23 dicembre con lo spettacolo di Manuel Buongiorni.

La rassegna si svilupperà dal mese di dicembre 2022 fino a giugno 2023 e che vedrà coinvolti alcuni dei personaggi più interessanti del panorama nazionale e regionale del teatro contemporaneo e non solo. L'associazione spiega in una nota stampa il motivo della scelta del titolo della rassegna: "Resistere di fronte alle intemperie, agli urti, ai soprusi, al mondo intero attraverso la cultura, l'arte e l'aggregazione sana e consapevole. Abbiamo scelto in apertura il ritorno di un amico che torna a trovarci dopo questa estate, Manuel Buongiorni, comico, musicista, artista in seno alla scuderia di Battute su Rai Due,con il suo esilarante spettacolo di stand up comedy".

Di seguito tutti gli appuntamenti della prima parte

23/12 Manuel Buongiorni BUONNATALE BUONCOSTUME - stand up comedy Ore 21.00

27/12 Hacienda D/Cassidy and friends EVERY F*K*NG CHRISTMAS - recital Ore 21.00

4/1 Controtempo Teatro LIVINGSTON - spettacolo teatrale per tutte le età Ore 21.00

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso Controtempo Teatro - Via Ducarne - centro storico Crotone. Visto il limitato numero di posti è necessaria la prenotazione. Tel. 3890664025. Mail: controtempoteatro@gmail.com