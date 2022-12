Regione, la Cittadella s'illumina di Natale. Princi: "la casa dei calabresi"

Tanti i calabresi accorsi nel piazzale antistante il palazzo del Governo regionale lunedì sera per la cerimonia di accensione di quello che è stato ribattezzato “l’albero dei calabresi”. Per la maggior parte studenti, ma anche famiglie e comuni cittadini, oltre alle autorità politiche, civili e militari. Le temperature basse della serata catanzarese non hanno intimorito la platea, riscaldata dal calore degli allestimenti natalizi e delle performance musicali e artistiche delle maestranze coinvolte nel progetto “Gioielli di Calabria” promosso e organizzato dall’assessorato regionale alla Cultura

La presentazione del progetto al pubblico è stata a cura di due studentesse del Liceo artistico “Majorana” di Girifalco, istituto capofila dei licei artistici della regione, che insieme hanno collaborato alla realizzazione degli allestimenti che raffigurano i beni culturali principali della Calabria. Ad intervallarsi nell’esecuzione dei classici brani musicali natalizi sono state invece l’Orchestra filarmonica della Calabria, diretta dal maestro Filippo Arlìa, l’Orchestra degli istituti compresivi e l’Orchestra del liceo musicale. Il tutto arricchito dalle coreografie realizzate dalle allieve dell’Asd Virtus, scuola di danza ritmica calabrese.

"Con il presidente Roberto Occhiuto diciamo sempre che la Cittadella regionale deve essere intesa davvero come la grande casa dei calabresi. E ieri sicuramente è stato così” ha dichiarato il vice presidente della regione, Giusi Princi.