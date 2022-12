Universo minori dona stelle di Natale al carcere di Crotone

L’Associazione Universo Minori, presieduta da Rita Tulelli, ha donato delle Stelle di Natale al Carcere di Crotone. L’Associazione intende così manifestare la sua solidarietà a chi, per le circostanze della vita, si trova in condizioni di difficoltà oggettive, e di precarietà esistenziale. Il gesto riveste dunque una valenza simbolica, come augurio di riflessione spirituale e sociale, e auspicio di personale rinascita nel periodo in cui celebriamo la Nascita del Signore.