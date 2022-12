Serie C, anticipi e posticipi del girone di ritorno: Crotone-Catanzaro lunedì 13 marzo alle 20,30

Si giocherà lunedì 13 marzo in notturna il derby di ritorno tra Crotone e Catanzaro in programma allo Scida. Lo ha stabilito la Lega di serie B che nei giorni scorsi ha comunicato anticipi e posticipi delle sfide di ritorno, fino alla 14 giornata. La gara sarà trasmessa in diretta anche su Rai Sport, così come Crotone-Pescara, altro monday night in programma allo Scida, fissato questo per lunedì 16 gennaio alle 20,30. Il 2023 partirà invece da Monopoli, con la gara dei rossoblù che si giocherà sabato 7 gennaio alle 17.30.

Questo il programma completo:

2ª giornata

MONOPOLI- CROTONE sabato 7 gennaio ore 17.30

3ª giornata

CROTONE-PESCARA lunedì 16 gennaio ore 20.30 Diretta Rai Sport

4ª giornata

MONTEROSI-CROTONE domenica 22 gennaio ore 14.30

5ª giornata

CROTONE-POTENZA domenica 29 gennaio ore 17.30

6ª giornata

JUVE STABIA-CROTONE mercoledì 1 febbraio ore 21.00

7ªgiornata

AVELLINO-CROTONE lunedì 6 febbraio ore 20.30 Diretta Rai Sport

8ª giornata

CROTONE-FOGGIA sabato 11 febbraio ore 17.30

9ª giornata

VIRTUS FRANCAVILLA-CROTONE domenica 19 febbraio ore 14.30

10ª giornata

CROTONE-TURRIS sabato 25 febbraio ore 17.30

11ª giornata

PICERNO-CROTONE sabato 4 marzo ore 17.30

12ª giornata

CROTONE-CATANZARO lunedì 13 marzo ore 20.30 Diretta Rai Sport

13ª giornata

FIDELIS ANDRIA-CROTONE giovedì 16 marzo ore 21.00

14ª giornata

CROTONE-VITERBESE domenica 19 marzo ore 14.30