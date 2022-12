Biomasse Italia e Biomasse Crotone, nominato nuovo consiglio di amministrazione

EP New Energy Italia, società del Gruppo energetico ceco EPH, ha nominato in data odierna il nuovo Consiglio di amministrazione delle società controllate Biomasse Italia e Biomasse Crotone. Nuovo presidente del Consiglio di amministrazione è l’avv. David Weber, 47 anni con una consolidata esperienza internazionale all’interno del Gruppo EPH. Il ruolo di amministratore Ddlegato è ricoperto da Andrea Bellocchio, 56 anni, ingegnere, con importanti ruoli in aziende del settore energetico.

Fa parte del nuovo Cd< anche Vincenzo Di Giacomo, 43 anni, persona con consolidata esperienza maturata in primarie società di consulenza strategica ed aziende energetiche in ambito finance.

Biomasse Italia e Biomasse Crotone sono due controllate di EP New Energy Italia, società del Gruppo energetico ceco EPH. Le società gestiscono due impianti a biomassa a Crotone e Strongoli e rappresentano un punto di riferimento nel panorama nazionale della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biomasse solide). Le due aziende, con capacità di immissione complessiva di energia nella rete nazionale pari a 73 MW si collocano ai primi posti tra le imprese private presenti in Calabria nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.