Il Vescovo ai crotonesi: Natale tra luce e tenebre ma non vanifichiamo il messaggio della natività

“È un Natale tra luce e tenebra” ma i cittadini possono fare la differenza, fare sì che “la luce splenda anche nelle tenebre”. Lo ha detto monsignor Angelo Raffaele Panzetta nel tradizionale messaggio di Natale rivolto ai fedeli dell’arcidiocesi di Crotone e Santa Severina. Davanti ai giornalisti convocati nella Curia arcivescovile, il presule, la cui mente è andata soprattutto alle famiglie più povere e disperate in questo tempo di crisi economica e sociale, ha suggerito quattro strade da seguire per non vanificare il senso profondo della Natività di Cristo, simbolo della rinascita dell'uomo. Che sia innanzitutto un Natale di riflessione e non una festa che non lascia traccia; che sia un’opportunità per rafforzare la vita familiare e ritornare a prendersi cura gli uni degli altri; che si viva il Natale come una festa di incontro e fraternità; che sia infine un momento privilegiato per costruire la pace nella giustizia sociale.