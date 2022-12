Siglato l'accordo per il gas, alla città 16,7 milioni di euro. Il Comune: una nuova pagina nei rapporti con Eni

Ammonta a circa 17 milioni la nuova convenzione sottoscritta tra il Comune di Crotone ed Eni a titolo di contropartita per lo sfruttamento del giacimento di gas metano sulla terraferma ed a mare. Lo rende noto l'Amministrazione comunale annunciando "una nuova positiva pagina nei rapporti con la società di piazzale Mattei".

La cifra non è definitiva. "Nell’ambito di una più ampia trattativa ancora in essere per ciò che concerne le attività di monitoraggio ambientale geodinamico e le forme di supporto in favore delle marinerie cittadine - informa infatti l'Ente - attraverso questo accordo per il contributo allo sviluppo vengono riconosciuti complessivamente 16.750.000 euro finalizzati al finanziamento di interventi consistenti in opere, servizi e forniture". A bocce ferme, il valore finale dell'accordo si aggirerà intorno ai 22 milioni di euro.

Rispetto al passato l’accordo, siglato dal sindaco Vincenzo Voce e dal responsabile del Distretto Centro Settentrionale Upstream di Eni, Luca De Caro, "non prevede reciproche concessioni tra le parti ma l’esclusiva assunzione di obbligazioni da parte dell’Eni" precisa il Comune, ed è finalizzato allo "sviluppo sostenibile con la crescita economica e sociale delle città". Nello specifico, alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico ed architettonico della città, al settore della cultura, dell’istruzione, del turismo, del marketing e promozione territoriale, a sostegno della rigenerazione urbana e ambientale, all'incentivazione dello sviluppo economico locale , alla salvaguardia e protezione della fascia costiera crotonese.