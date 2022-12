Accordo tra Regione e vescovi calabresi per la tutela dei beni culturali ecclesiastici

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, e il presidente della Conferenza Episcopale Calabra mons. Fortunato Morrone, hanno sottoscritto un accordo quadro per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche. La firma dell’intesa è avvenuta questo pomeriggio, negli uffici del Consiglio regionale.

“L’accordo quadro tra la Regione e la Conferenza Episcopale Calabra, per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali appartenenti agli enti e alle istituzioni ecclesiastiche, punta alla valorizzazione e alla ristrutturazione dei beni ma, soprattutto, alla predisposizione di attività utili a farli diventare patrimonio per la Calabria e per la diocesi e, quindi, a renderli fruibili”, ha affermato Occhiuto.

“Questo accordo è un importante punto di partenza, e potremmo dire che è anche un atto politico, nel vero senso del termine. È una visione, una sinergia, una collaborazione per il bene di tutta la Calabria”, ha sottolineato mons. Morrone.

“In base agli accordi che intervengono tra queste due realtà, la Regione metterà a disposizione le risorse necessarie per la valorizzazione dei beni ecclesiastici e la Conferenza episcopale si impegna a renderli fruibili per tutti coloro, turisti e calabresi, che vorranno visitarli”, ha aggiunto l’assessore allo Sviluppo economico, Rosario Varì.

“Abbiamo già indicato un elenco delle priorità sulle quali si può, di volta in volta, intervenire. Di fatto, l’obiettivo è quello di velocizzare i processi di identificazione, sistemazione e ristrutturazione dei beni ecclesiastici per renderli fruibili a tutta la Calabria”, ha concluso il vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi.