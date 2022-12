Roccabernarda, un percorso all'uncinetto tra le vie del centro storico

Un percorso all’uncinetto di più di 100 metri, tenuto insieme da reti con fili sottilissimi, è l’idea che l’amministrazione comunale di Roccabernarda ha promosso per le vie del centro storico.

Sono tante le signore del paese che ancora ricamano all’uncinetto e ‘conservano’ l’antico mestiere e che insieme al gruppo RoccaNova hanno donato drappi di filo intrecciato per decorare i tetti delle vie.

“L’amministrazione comunale – spiega il sindaco Luigi Foresta – ha promosso da settimane l’evento, in modo da radunare più volontari possibili che potessero ricamare. Tante signore hanno risposto positivamente alla richiesta di collaborazione e le loro creazioni sono state agganciate a reti abbastanza resistenti. Ancora il percorso non è terminato: parte da piazza Aldo Barbaro sino alla chiesa della città e credo si arriverà anche a 200 metri”.

Al centro dell’attenzione questo anno ci sono eventi culturali per il periodo natalizio e dopo tanto tempo, così come annuncia Foresta, tornerà il Capodanno in piazza con artisti locali. “Questi eventi sono stati realizzati grazie anche al contributo del gruppo RoccaNova – dice il Sindaco - che si è impegnato nella raccolta dei fondi necessari supportando l’amministrazione comunale”.