I 60 anni dello storico Istituto G.V. Gravina. Premiati i dirigenti e i docenti

Lo storico liceo statale cittadino 'Gian Vincenzo Gravina' ha festeggiato i suoi 60 anni. Per farlo è stata scelta una delle location più suggestive di Crotone, il Museo e Giardini di Pitagora, che guidato da Santo Vazzano ha aperto le porte ad uno degli eventi storici più importanti della città, il 22 dicembre scorso.

Alla presenza degli studenti, il Dirigente Scolastico Antonio Santoro ha premiato numerosi docenti. Primo fra tutti l'ex dirigente scolastico Antonio Chiarello che dal 1990 al 2003 ha tenuto in mano le redini dell'Istituto che già stava avviando un importante percorso di rinnovamento interno aprendosi a nuovi settori di studio e formazione; il prof. Alberto D'Ettoris ex dirigente scolastico al quale si deve la nascita dell'indirizzo musicale e il prof. Giuseppe Macheda.

Una targa è stata donata alla prof. Maria Iaquinta che è l'insegnante dell'Istituto con più anni di servizio.

Una menzione speciale invece è stata rivolta alla docente tanto amata dagli studenti Donatella Calvo, scomparsa prematuramente lo scorso ottobre. A ritirare la targa, quale riconoscimento per il suo lavoro, è stata la sorella Giovanna.

Il dirigente Santoro ha infatti pensato di intitolare un'aula del Gravina proprio alla docente Donatella Calvo. Questa verrà inaugurata a gennaio 2023.

L'evento, allietato dalla presenza degli studenti del coro diretti dalla prof. Enrica Mistretta e da quelli dell'orchestra diretti dal prof. Antonio Rizzuti ha visto la sentita partecipazione degli ex docenti Rosetta Scalise, che ha ricordato il prof. Salvatore Regalino quale fondatore dell'Istituto Magistrale; poi è intervenuta la prof.Marilina Cesario e i figli del prof. Salvatore Guizzarti recentemente scomparso.

Alla presenza di ex docenti, ex dirigenti, ex alunni nonchè del Capitano Rossella Pozzebon comandante della compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Crotone, il vice presidente della Provincia di Crotone Giuseppe Fiorino e Santo Vazzano presidente della cooperativa Jobel è stato siglato lo storico traguardo dell'Istituto.

Il servizio fotografico è a cura di Laura Tarantino.