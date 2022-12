Serie C, il Crotone supera di misura il Messina: decide una rete di Petriccione

La firma di Petriccione. Quanto basta per infiocchettare un altro successo, l'ennesimo del torneo che vale l'approdo a 48 punti e un altro prezioso tassello. La vittoria esterna del Catanzaro a Picerno lascia però tutto invariato in cima, ma il Crotone ha portato a casa la propria missione, che era l'aspetto più importante del pomeriggio. Il canovaccio ha ripercorso il film delle ultime sfide domestiche, con la fatica a sbloccare il match anche contro l'ultima della classe, con qualche apprensione di troppo ingiustificata e che si presenta in maniera troppo frequente.

Lerda preferisce Vitale ad Awua, mentre in difesa Calapai si riappropria della corsia di destra con Crialese ripescato a sinistra. Tutto confermato il resto dello schieramento, che deve fare a meno di Mogos, Giron, Cuomo e Panico. Di fronte il Messina, senza lo squalificato e dimissionario Auteri, che ha dunque concluso la sua avventura in riva allo stretto

Il copione ha ripercorso il film delle ultime sfide domestiche, con la fatica a sbloccare il match anche contro l'ultima della classe, sbagliando azioni anche ghiotte nella prima frazione. E la solita tremenda fatica prima a sbloccarla e poi a chiuderla, lasciando il punteggio sempre in balia di un possibile mutamento. Lerda ha provato a mescolare le carte nella ripresa dapprima inserendo Rojas per lo spento Kargbo, ma senza ottenere grandi riscontri. La partita si sblocca a metà del secondo tempo grazie a Petriccione che in acrobazia ha raccolto una palla spiovente regalando il vantaggio ai suoi. Qualche minuto dopo avrebbe potuto chiudere i conti ma il palo ha detto no ad Awua,

Il risultato è rimasto in bilico fino alla fine con il Messina che ha preso coraggio e il Crotone in affanno nel difendere l'esiguo vantaggio. Ma alla fine il risultato ha premiato i rossoblù che aggiungono altri tre punti alla propria classifica. Il campionato va ora dunque in pausa per un paio di settimane. Per il Crotone il 2023 partirà dalla trasferta di Monopoli e dall'inseguimento al Catanzaro che resta più vivo che mai.

CROTONE 1

MESSINA 0

MARCATORI: 16’st Petriccione (C)

CROTONE: Dini; Calapai (34’st Papini), Bove, Golemic, Crialese; Tribuzzi (23’st Awua), Petriccione (42’st Giannotti), Vitale (1’st Carraro); Chiricò, Gomez, Kargbo (1’st Rojas). A disp. : Branduani, Gattuso, Pannitteri, Bernardotto, Tumminello. All. Lerda

MESSINA: Lewandowski; Versienti, Berto, Filì (25’st Ferrini), Konate; Iannone (25’st Napoletano), Mallamo (40’st Ngongo), Fofana, Catania (25’st Balde); Grillo (12’st Marino); Zuppel. A disp. : Daga, D’Amore, Fiorani, Zuppel. All. Cinelli

Arbitro: Ubaldi di Roma

Ammoniti: Golemic (C)

Spettatori: 4.710