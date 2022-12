Assemblea regionale Fenimprese, Facino coordinatore. Premi alle eccellenze del territorio

CROTONE - “Gli imprenditori che premiamo dimostrano che le cose si possono fare anche qui”. Con queste parole il presidente nazionale di FenImprese, Luca Mancuso, ha dato il via alla manifestazione organizzata a conclusione della prima assemblea regionale di FenImprese Calabria che si è svolta il 22 dicembre alla Torricella.

La manifestazione è servita a mettere in mostra il lavoro, spesso silenzioso, delle centinaia di piccole imprese calabresi ed a regalare un po' di ottimismo in un momento di crisi dopo la pandemia da covid 19 e con una guerra in corso che sta penalizzando le aziende per i costi dell'energia e delle materie prime. Il dibattito, moderato dalla giornalista Antonella Marazziti, è stato aperto dai saluti del Presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari che ha sottolineato la capillarità e la continua crescita della FenImprese a supporto alle PMI dell’intero territorio calabrese.

FenImprese è nata 11 anni a Crotone per volontà di Luca Mancuso ed Andrea Esposito, “due visionari coraggiosi” li ha definiti il coordinatore nazionale Simone Razionale che ha delineato lo sviluppo e la crescita dell’associazione a livello nazionale. Dalla città di Pitagora l'idea di un'associazione che partiva dal basso per mettersi al servizio delle esigenze, anche le più banali, delle piccole imprese si è diffusa in tutta Italia dove, come ha raccontato il direttore Andrea Esposito, alla numerosa platea di imprenditori presenti, “FenImprese conta oggi 60 sedi, ha più di 20 mila associati, 200 dirigenti ed ha una sede in Albania”. Esposito ha svelato i progetti per i prossimi anni: “Nel 2023 vogliamo aprire tre sedi internazionale, una sarà in Svizzera, per avere contatti con le imprese di altri Paesi per export e import. Sono anche previste nuove aperture provinciali e comunali”. Fenimprese, ha ribadito dal direttore, ha il suo cuore in Calabria e punta al riscatto i questa terra: “Siamo in un territorio difficile – ha detto Esposito - e ci teniamo a sollevare la testa iniziando da questa prima assemblea regionale. Dobbiamo trovare forza come imprese per risollevare la Calabria”.

Emozionato il presidente Luca Mancuso: “Ho partecipato a tante assemblee regionali, ma questa è la prima a casa mia. Siamo partiti da un garage e oggi siamo in tutta Italia. Noi siamo la conferma che anche chi non è figlio di nessuno può farcela e questo traguardo lo abbiamo raggiunto tutti insieme non io ed Andrea. In questi anni abbiamo vissuto le persone. Oggi le istituzioni hanno imparato chi siamo e che vogliamo lasciare una traccia per imprenditori”. Mancuso ha spiegato la mission di Fenimoprese per la Calabria: “Il nostro obiettivo è perorare le cause dei ragazzi vincenti e promuovere l'unità del territorio. Lo abbiamo fatto in questi giorni con l'albero di Natale, prendendoci anche le critiche, ma almeno facciamo. Oggi, a riprova della nostra filosofia, premiamo chi ha dimostrato che in Calabria le cose si possono fare. Ai politici ribadisco che è fondamentale lavorare insieme altrimenti amministrerete il nulla, i morti”.

Una tesi quella di Mancuso che è stata ribadita anche dai presidenti provinciali di FenImprese. Luca Marino (Catanzaro) ha affermato: “La Calabria è la California d'Europa ma deve superare il retaggio antico: ora c'è possibilità di restare e sviluppare impresa in Calabria; Alessandro Benedetto (Cosenza) ha fatto appello “a puntare sulle nostre potenzialità nei prossimi cinque anni, ma dobbiamo darci una svegliata”: Nancy Ramondino (Vibo Valentia) ha sostenuto che “la politica non ci supporta e per i grandi progetti serve troppo tempo. Invece dobbiamo essere pragmatici e sfruttare quello che abbiamo”; Franco Facino (Crotone) ha sostenuto: “Fare impresa qui si può e chi riesce a farlo qui può farlo in tutto il mondo: noi cone associazioni dobbiamo accompagnare i giovani a fare impresa. Ci dobbiamo credere e fare credere” Lo stesso Facino è stato nominato Coordinatore Regionale e avrà il compito di costruire un percorso mirato alla creazione di FenImprese Calabria, che entro un anno nominerà il Presidente e tutto il gruppo dirigente. A conclusione dei lavori assembleari, significativo è stato il momento dedicato alle premiazioni eseguite dai Presidenti Provinciali e dal rappresentante di BPER, Giulio Crocoli, per le categorie “Restart eccellenze Crotone”, “Premio alla carriera”, “Premio per l’attività di comunicazione e giornalismo” (per il quale è stato scelto anche il Crotonese per i suoi 42 anni di attività ininterrotta) e “Premio per giovani imprenditori”.

Di seguito i premi

Premio alla carriera

Enzo Migliarese Accademia Karate Crotone

Francesco Graziani Graziani Francesco S.R.L

Albino Lumare Autostile di Lumare Albino

Francesco Facino Facino S.R.L.

Piero Bennardis Bar Lux

Ercole Villirillo Da Ercole Ristorante

Luigi Piscitielli Piscitelli Store

Michele Affidato Michele Affidato Orafo

Rocco Cotroneo

Angela Vitale Vitale S.R.L.

Giuseppe Esposito G&G Collection

Maurizio Fiorino Carni Fiorino

Florindo Franco Lievito Madre

Sabrina Gentile Catrol S.R.L.

Rosanna Cosentino Floreal Innovative Cosentino

Antonio Gaetano Crotone OK

Pasquale Diletto Diletto Pasquale S.a.S & C.

Natale Pucci Futur Gel

Salvatore Gaetano Pizzeria da Salvatore

Premio Eccellenze Restart

Giovanni Daniele Live Store Gruppo Daniele

Alessandro Carbone L’insolito

Giuseppe Esposito Florida S.R.L.

Luciano e Serena Cortese Bar Moka

Cataldo Malena Cantina Malena Società Coop. Agricola

Gianluca Romanò Romanò Immobiliare

Maurizio Savasta e Sorrentino Gaetano Omisud

Dario Megna Officina Kreativa

Raffaele Nebbioso e Giuseppe Leto Anima S.R.L.S.

Salvatore Nicoletta Babyland S.R.L.

Mariano Romano

Rino Oppido Rino Oppido Gentlemen Club

Giovambattista Vaccaro Azienda Agricola Vaccaro Leopoldo

Davide Milone e Michele Sotero Amaro Milone

Nicodemo e Vittorio Masotta Dottori Masotta Dentisti

Fabrizio Carbone

Giuseppe Rubino e Vincenzo Fragola Recology S.A.S

Rosario Laratta Salumificio Casa Laratta

Luca Pugliese Polispecialistica Bios S.R.L

Premio per l’attività di Comunicazione e Giornalismo

Ivana Parretta Il Crotonese

Paolo Polimeni Wesud

Premio Giovani Imprenditori