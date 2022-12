Cena solidale organizzata dalla parrocchia di Papanice

"Papa Francesco ci invita a portare la nostra riflessione verso i fratelli più fragili che devono fare i conti con la povertà, l’esclusione e con l’ingiustizia sociale". Con questa riflessione lunedì 19 dicembre è stata organizzata dalla Parrocchia di Papanice, guidata da Don Massimiliano Assisi, e dalla Misericordia di Papanice una cena solidale e di inclusione con circa 50 persone tra stranieri e appartenenti alla comunità di Papanice.. Il tavolo dei commensali è stato preparato nella Chiesa della Madonna della Pietà, e la cena è stata servita dai volontari della Misericordia di Papanice e da un gruppo di parrocchiani. Il tutto in uno spirito di condivisione e collaborazione. Alla cena ha partecipato anche il vescovo, monsignor Angelo Panzetta, che dopo aver condiviso una preghiera tra tutti i presenti, ha apprezzato tantissimo l’iniziativa ringraziando tutti i volontari. Inoltre, ha esortato tutti a vivere come fratelli, senza distinzioni, perché facendo crescere la nostra solidarietà, manifestiamo la volontà di Dio. Il Governatore della Misericordia di Papanice, Rino Borrelli, ha voluto ringraziare il parroco, don Massimiliano, per aver aperto la casa del Signore, offrendo questa opportunità meravigliosa alla comunità papanicese permettendo ai gruppi della Parrocchia di crescere, facendo vivere la parola del Vangelo. Alla fine della cena, regali per i bambini presenti.