Nuovo edificio del Gravina, la Soprintendenza riprende gli scavi archeologici

La Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Crotone e Catanzaro,ha autorizzato la ripresa dei lavori di scavo nell’area individuata per la costruzione dell’edificio che dovrà ospitare il Liceo Gravina nel quartiere Acquabona. L’annuncio è stato dato dal vice presidente della Provincia di Crotone, Giuseppe Fiorino nel corso dei festeggiamenti organizzati per i sessanta anni della scuola.

Per il nuovo Gravina la Provincia di Crotone aveva ottenuto nel 2021 la somma di 2 milioni di euro con un finanziamento previsto dalla Rimodulazione dei due Piani di interventi di Edilizia Scolastica per le Province e Città Metropolitane del Ministero per la Pubblica Istruzione a valere sul fondo di 855 milioni stanziati dalla Legge di bilancio 2020 (legge 160/2020 art. 1, commi 63 e 64) dal 2020 al 2024.

C'era però da sciogliere il nodo degli scavi archeologici in quanto la zona sorge in una zona in cui sono emersi importanti reperti. Anche per questo il progetto, come spesso accade in Italia e soprattutto al Sud quando si incrocia la Soprintendenza, era stato bloccato perché 'edificio insisteva su un'area archeologica.

La costruzione del nuovo 'Gravina' inizia nel 2004 quando venne finanziato un progetto di 2 milioni di euro con un Apq con la Regione Calabria. Vari problemi hanno poi bloccato la costruzione: prima la scelta di un sito in zona alluvionale (nei pressi proprio dell'attuale plesso San Francesco), poi il trasferimento nella zona di Acquabona risultata area archeologica che ha impedito la realizzazione come progettata. La nuova progettazione ha previsto un edificio 'a palafitta' in modo da rendere visibili le zone archeologiche. Ma nel frattempo nell'area la Soprintendenza aveva fermato gli scavi. Ora la svolta.

"Un risultato - ha spiegato Fiorino - che è il frutto del lavoro portato avanti in sinergia tra la Provincia di Crotone, la Regione e la Soprintendenza. Riparte così – ha sottolineato Fiorino – l’iter che è propedeutico alla posa della prima pietra per costruzione del nuovo edificio”.