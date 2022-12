Natale coi fatti, il contributo di Morabito Vivai ai buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Anche quest’anno la Morabito Vivai ha donato parte dei propri incassi in beneficienza per i buoni spesa destinati alle persone meno abbienti. Ormai da cinque anni l'azienda è attiva, in collaborazione con Md discount – Gruppo Carnè, nelle attività di sostegno alle famiglie in difficoltà devolvendo a fine anno somme in denaro per aiuti economici in buoni spesa.

Anche quest’anno l'attività benefica di Morabito Vivai si è ripetuta con la collaborazione del Centro servizi volontariato (Csv) Aurora di Crotone che si è fatto carico di distribuire i buoni spesa alle associazioni attive sul territorio.

"Morabito Vivai - si legge in una nota dell'azienda - sarà sempre grata alle migliaia di clienti che ogni anno le confermano la fiducia e rendono possibili questi atti di generosità che quotidianamente battono nell’animo dei titolari delle aziende che organizzano queste campagne benefiche".