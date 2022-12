Cura e tutela del centro storico: il Comune stringe un patto con i commercianti

Tutti per uno, uno per tutti. Comune ed organizzazioni di categoria stringono un patto per lo sviluppo del centro storico di Crotone. Non più solo iniziative rivolte alla fruizione, ma impegno nella cura e nella tutela di un bene dall'alto valore storico, culturale e sociale attraverso il quale passa l'agognato sogno di rinascita della città.

"Si fa squadra per la vivibilità del centro storico cittadino" annuncia una nota del Comune a margine di un incontro che ha visto questa mattina riuniti nelle stanze del municipio il vicesindaco Sandro Cretella, l'assessore Gianni Pitingolo ed i rappresentanti di Akrea, Confcommercio, Fipe e Fenimprese. "L’obiettivo comune - prosegue la nota - è quello di contribuire a valorizzare il centro storico anche attraverso una campagna di sensibilizzazione finalizzata non solo alla presentazione ma anche alla tutela dei luoghi".

Ciascuno metterà a disposizione le proprie competenze per garantire maggiore pulizia e ordine, elementi necessari per garantire la vivibilità e la fruibilità nel rispetto di tutti, i residenti soprattutto, che in quei vicoli ci vivono ed hanno tutto il diritto di essere tutelati da eventuali prevaricazioni degli avventori che frequentano i locali ormai sempre più numerosi.

"Grande disponibilità - aggiunge la nota del Comune - è arrivata dagli stessi operatori commerciali del centro storico che si sono impegnati a contribuire, anche attraverso proprio personale, al decoro dei luoghi, così come Akrea a rinforzare il servizio che già effettua. Fondamentale sarà la collaborazione dei visitatori e degli ospiti che frequentano i locali così come dei residenti".

"Il centro storico è di tutti" è stato detto nel corso dell'incontro "e tutti possono e debbono contribuire alla sua valorizzazione e tutela".