I ragazzi della terza C del Pitagora del 1992 si ritrovano 30 anni dopo

CROTONE - Si sono ritrovati dopo 30 anni nella loro aula del liceo classico Pitagora di Crotone per festeggiare l'anniversario del diploma. E' stato un tuffo nel passato per i 'ragazzi' della Terza C dell'anno scolastico 1991-1992. Era il luglio 1992, l’anno della maturità per i ragazzi della terza C del liceo classico Pitagora. Un evento carico di paure, emozioni che nei cuori di quei giovani studenti ha lasciato un segno indelebile. Dopo la maturità quei compagni di scuola, negli anni, si sono persi di vista, alcuni hanno addirittura cambiato città. Come in una favola due mesi fa le distanze si sono accorciate: Donatella Romanino, ha avuto l’idea di ritrovarsi per Natale per festeggiare i 30 anni dalla maturità. Grazie ai social, i ragazzi della 3 C sono risultati presenti all’appello. Il resto è stato possibile grazie alla complicità della dirigente scolastica del liceo Pitagora , prof.ssa Natascia Senatore. Così il sogno è diventato realtà. Le porte dello storico liceo si sono spalancate il 27 dicembre mattina per accogliere gli ex studenti, per un tour speciale all’insegna dell’amarcord e della nostalgia tra i banchi di scuola della loro vecchia classe. Tanta emozione, tra i ragazzi della 3C ormai diventati grandi, e qualche lacrima per una giornata indimenticabile da incorniciare nell’album dei ricordi.