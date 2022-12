Insediato il Consiglio comunale baby, la piccola Rosa Ines Luchetta eletta sindaca

Con 16 voti su 36 disponibili, Rosa Ines Luchetta, della scuola secondaria di 1° grado Giovanni XXIII, è stata eletta sindaca del Consiglio comunale delle bambine dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi di Crotone. L’elezione si è svolta questa mattina nella sala consiliare del Municipio, di recente ribattezzata 'Falcone e Borsellino', alla presenza di docenti e genitori, del vice sindaco Sandro Cretella, della consigliera Dalila Venneri e del segretario generale Andrea La Rocca. Nel prestare il giuramento di rito, Luchetta ha ricevuto dal vice sindaco Cretella la fascia tricolore tra gli applausi dei presenti. Nel corso del suo mandato sarà coadiuvata dal vice sindaco Matteo Allò, della scuola Vittorio Alfieri.

La "finalità del Consiglio - informa una nota del Comune - è quella di costituirsi come organo consultivo e propositivo per offrire e tenere vivo negli amministratori comunali e nella comunità cittadina il punto di vista dei bambini non soltanto sui problemi di stretto interesse infantile, ma anche su tematiche riguardanti la città nel suo complesso". Il sindaco Voce ha assicurato "che l’amministrazione apprezzerà i contributi e le proposte che verranno dai neo consiglieri prevedendo le risorse per realizzarle".

L’iniziativa del Consiglio comunali in erba è nata a maggio scorso da una proposta della consigliera Venneri. L’8 novembre si sono svolte le elezioni in tutte le scuole primarie e secondarie di 1° grado che hanno decretato la nascita del primo esecutivo cittadino costituito da ragazzi e ragazzi. Oltre mille gli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole elementari e delle classi seconde e terze delle scuole medie coinvolti nell'elezione dei 45 baby consiglieri.