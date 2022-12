La signora che disegna sulla sabbia il buongiorno a Crotone (Video)

CROTONE - Un buongiorno speciale ai suoi concittadini. Un buongiorno.... ogni giorno diverso. E' quello che regala con i suoi disegni sulla sabbia la signora E.T., maestra di 69 anni in pensione, che tutte le mattine (condizioni meteo permettendo) accompagnata dal marito va in spiaggia, quella della Lega Navale, e realizza un 'Buongiorno Crotone' artistico.

"E' un gesto nato per caso, per far vedere ai nostri figli ed ai nipoti che sono lontani il mare e la spiaggia di Crotone. Insegnavo alla scuola primaria, sono in pensione e mi è sempre piaciuto insegnare agli alunni il rispetto per la natura. Mi piace lasciare agli altri delle tracce positive. Poi la nostra spiaggia è una lavagna meravigliosa sulla quale esprimo il mio animo" dice la maestra che accettando di farsi intervistare, però, ci ha chiesto di non scrivere il suo nome sul giornale.

Una forma arte semplice, diretta e temporanea, che dura il tempo di qualche ora, e per questo ancora più preziosa per i messaggi che vuole trasmettere di rispetto per il prossimo e l'ambiente.