Solidarietà, il Crotone scende in campo per la Mensa 'Padre Pio'

Proseguono le iniziative solidali dei rossoblù a favore della città, questa volta a supporto della Mensa dei Poveri Padre Pio: un gesto solidale di nobile valore, per tendere una mano a chi ha realmente bisogno.

Nei giorni scorsi il Presidente Gianni Vrenna ha consegnato del materiale di consumo alla mensa dei poveri, che giornalmente accoglie centinaia di persone: “E’ da anni che sosteniamo la Mensa dei Poveri Padre Pio, è un’associazione che va aiutata ed il mio appello è rivolto agli altri imprenditori affinché possano dare una mano a Don Ezio”.

Presente alla donazione Don Ezio Limina: “La Mensa Padre Pio ha sempre trovato una sponda nel Crotone e questo è un motivo di soddisfazione e di gioia perché la sinergia è necessaria per portare avanti alcune opere di carità. Grazie al Crotone per la questa solidarietà”.