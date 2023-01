Tuffo di Capodanno, l'appuntamento a Crotone si rinnova l'1 gennaio

La tradizione che si rinnova, l’appuntamento atteso, il momento che inaugura in spensieratezza e allegria il nuovo anno. Gli ingredienti che costituiscono da oltre venticinque anni il celebre ‘Tuffo di Capodanno’, una tappa ormai certificata e che richiama centinaia di appassionati e amanti del mare che si ritrovano sull’arenile cittadino per il consueto ‘abbraccio’ con l’acqua e il mare, una istantanea iconica per i crotonesi, legati a questo evento che apre di fatto la serie di iniziative del nuovo anno.

Una manifestazione spontanea, un evento che aggiunge un altro tassello. Portata avanti grazie alla passione e dedizione di semplici cittadini che tengono accesa questa istantanea simbolica ma ormai radicata. In prima fila Roberto Garrubba, trait d’union per la realizzazione dell’evento, collante con i cittadini che quotidianamente chiedono informazioni sui dettagli della giornata. Tante le adesioni per una giornata che promette di registrare numeri importanti, favorita da condizioni meteo che dovrebbero agevolare una risposta ancora più numerosa rispetto alle precedenti edizioni. Lo scorso anno, nonostante le restrizioni dovute al Covid, i partecipanti toccarono quota 150, e quest’anno si punta ad incrementare ulteriormente. Del resto negli anni si sono registrate presenze anche fuori dal perimetro crotonese, con presenze interregionale ed anche continentali.

“Anche quest’anno non mancare, stessa spiaggia, stesso mare”, è il claim che compare nella pagine social della manifestazione. All’interno maggiori dettagli, che includono l’orario di ritrovo e tuffo, e la registrazione dei partecipanti per poi stilare la presenza complessiva e successivamente compilare le speciali classifiche con piccoli riconoscimenti per i partecipanti più piccoli, più anziani e anche coloro che arrivano da più lontano.

L’appuntamento è dunque per le 11 di domenica 1 gennaio, nei luoghi consueti che lo hanno da sempre contraddistinto: i partecipanti si ritroveranno nella zona adiacente la Lega Navale mezz'ora prima del tuffo,